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Полпред президента заявил о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

По словам полпреда в УрФО Николая Цуканова, глава «Уральских авиалиний» обратился, пожаловавшись на угрозу банкротства и невозможность получить кредиты
Фото: Paul Hanna / Reuters
Фото: Paul Hanna / Reuters

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за прекращения полетов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 оказалась «на грани банкротства», заявил изданию URA.RU полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

По словам полпреда, глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов обратился к нему, пожаловавшись на угрозу банкротства и невозможность получить кредиты ни в Сбербанке, ни в ВТБ.

«Поэтому [важно] обратиться в правительство и принять общие меры по поддержке [авиакомпаний]. Предоставить, где нужно, гарантии государства для получения кредитов, открыть лимиты финансирования, которые были определены», — цитирует слова Цуканова URA.RU.

Сам Скуратов сообщил РБК, что «Уральские авиалинии», как и все авиакомпании мира, «испытывают трудности» в связи с закрытием из-за COVID-19 границ государств и перехода большей части потенциальных пассажиров в режим самоизоляции.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Однако в целом ситуация находится под контролем. Мало пассажиров — мы решили эту проблему, переоборудовав 12 воздушных судов для грузовых перевозок (при этом получив лицензии на перевозку)», — сказал Скуратов, отметив, что «Уральские авиалинии» участвуют в вывозе российских граждан из других стран по государственной программе вывозных рейсов (в апреле компания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2990 пассажиров).

«Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности. Это нормальная ситуация. Полагаю, эти вопросы мы решим тем или иным способом», — добавил Скуратов.

В пресс-службе ВТБ РБК заявили, что банк занимает небольшую долю в кредитном портфеле «Уральских авиалиний», но готов «совместно с мажоритарными кредиторами рассмотреть варианты поддержки авиакомпании в трудное для отрасли время».

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов передал РБК через своего представителя, что «Уральские авиалинии» обратились за финансированием в апреле. «Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса», — сообщил Попов, не назвав сумму запрошенного кредита.

Источник РБК в одном из крупнейших банков сообщил, что перевозчик просил предоставить кредит на сумму до 3,5 млрд руб.

В Росавиацию информация о финансовом состоянии «Уральских авиалиний» пока не поступала, сообщил РБК источник, близкий к ведомству.

РБК направил запросы представителю Минтранса и в Росавиацию.

Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
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В середине апреля президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — пояснил Путин.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков, Евгения Чернышова
Теги: «Уральские авиалинии», авиация
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Общество
Эксперты выявили почти полное прекращение полетов в командировки
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