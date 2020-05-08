Полпред президента заявил о близости «Уральских авиалиний» к банкротству

«Однако в целом ситуация находится под контролем. Мало пассажиров — мы решили эту проблему, переоборудовав 12 воздушных судов для грузовых перевозок (при этом получив лицензии на перевозку)», — сказал Скуратов, отметив, что «Уральские авиалинии» участвуют в вывозе российских граждан из других стран по государственной программе вывозных рейсов (в апреле компания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2990 пассажиров).

«Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности. Это нормальная ситуация. Полагаю, эти вопросы мы решим тем или иным способом», — добавил Скуратов.

В пресс-службе ВТБ РБК заявили, что банк занимает небольшую долю в кредитном портфеле «Уральских авиалиний», но готов «совместно с мажоритарными кредиторами рассмотреть варианты поддержки авиакомпании в трудное для отрасли время».

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов передал РБК через своего представителя, что «Уральские авиалинии» обратились за финансированием в апреле. «Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса», — сообщил Попов, не назвав сумму запрошенного кредита.

Источник РБК в одном из крупнейших банков сообщил, что перевозчик просил предоставить кредит на сумму до 3,5 млрд руб.

В Росавиацию информация о финансовом состоянии «Уральских авиалиний» пока не поступала, сообщил РБК источник, близкий к ведомству.

РБК направил запросы представителю Минтранса и в Росавиацию.

В середине апреля президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — пояснил Путин.