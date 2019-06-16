Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до сих пор нет четкого понимания, какой будет политика Киева при Владимире Зеленском

Фото: Стрингер / РИА Новости

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Песков рассказал, что Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня, сообщает агентство «Интерфакс». В частности, неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России. Также в Кремле хотели бы понять отношение нового президента к минским договоренностям.

«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — сказал Песков.

Путин не поздравил Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине. Он объяснил это тем, что в своих выступлениях глава украинского государства отзывается о России как о враге. «Я не говорю, что он, ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Поживем, увидим, посмотрим», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что не отказывается от контактов с президентом соседней страны. «Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой он раньше работал, он хороший актер. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — заявил Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

13 июня в интервью телекомпании «Мир» Путин выразил надежду, что новое руководство Украины сможет «действовать энергично и в направлении восстановления отношений» между Киевом и Москвой и «не будет покрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем».