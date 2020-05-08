Проценко объяснил сокращение числа поступающих в Коммунарку пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Снижение количества поступающих пациентов в больницу в Коммунарке, где принимают людей с подозрением на COVID-19 связано с тем, что в Москве расширили коечный фонд для зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на странице в Facebook.

С начала мая число поступающих в больницу в Коммунарке в сутки пациентов снизилось почти в три раза, следует из опубликованной Проценко инфографики. Так, 1 мая в медучреждении приняли 64 человека, а 8 мая — 22.

Общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в больнице с начало мая снизилось на 100 человек. 1 мая в больнице лечении проходил 321 пациент с COVID-19, а 8 мая число зараженных инфекцией составило 221.

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