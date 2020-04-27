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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы сообщили о росте числа госпитализаций с пневмонией на 70%

Это вызывает определенную тревогу, отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, власти намерены увеличить количество коек, на которых размещают зараженных коронавирусом, до 27-28 тыс.
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве количество госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что пока власти видят динамичный рост числа зараженных, «что не может не вызывать определенную тревогу».

Заммэра также сообщила, что сейчас количество коек, на которых размещают больных с коронавирусом, составляет 20 тыс. В ближайшие дни коечный фонд расширится на 7-8 тыс., пообещала Ракова, однако добавила, что у любого коечного фонда есть предел.

Она также отметила, что власти создали 47 центров компьютерной томографии, которые ведут круглосуточный прием пациентов. «Они принимают всех, в том числе людей, которые изъявили желание в них прийти, минуя участкового врача», — сказала заместитель мэра.

Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее в понедельник представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. При этом в остальных регионах ситуация менее оптимистичная, отметила Вуйнович, поскольку распространение вируса там началось позже. Представитель ВОЗ отметила, что рано или поздно страна выйдет на плато (остановка роста числа новых случаев заболеваемости и его последующее снижение).

За последнюю неделю заболеваемость в России показала скачкообразный рост — количество выявленных заражений варьировалось от 4,2 до 6 тыс в стуки. Специалисты разошлись во мнениях, свидетельствуют ли такие данные о выходе на плато или нет. Так, по мнению главы центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгия Сапронова, судя по темпам заболеваемости, можно ожидать скорого выхода на плато, которое может наступить к концу мая или раньше. Однако, по мнению инфекциониста и доктора наук Николая Малышева, о выходе на плато говорить пока рано. «Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране]», — сказал врач.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пневмония, Анастасия Ракова
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