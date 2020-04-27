Власти Москвы сообщили о росте числа госпитализаций с пневмонией на 70%

Это вызывает определенную тревогу, отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, власти намерены увеличить количество коек, на которых размещают зараженных коронавирусом, до 27-28 тыс.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве количество госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что пока власти видят динамичный рост числа зараженных, «что не может не вызывать определенную тревогу».

Заммэра также сообщила, что сейчас количество коек, на которых размещают больных с коронавирусом, составляет 20 тыс. В ближайшие дни коечный фонд расширится на 7-8 тыс., пообещала Ракова, однако добавила, что у любого коечного фонда есть предел.

Она также отметила, что власти создали 47 центров компьютерной томографии, которые ведут круглосуточный прием пациентов. «Они принимают всех, в том числе людей, которые изъявили желание в них прийти, минуя участкового врача», — сказала заместитель мэра.