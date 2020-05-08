Group-IB выявила лидерство России по хостингу для фишинговых сайтов

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Россия обошла США по хостингу для фишинговых ресурсов, следует из данных международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. Такие выводы компания сделала на основании анализа заблокированных за год фишинговых ресурсов, результаты есть у РБК.

Хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к Сети.

Если в предыдущие три года большая часть заблокированных фишинговых ресурсов располагалась в США, то в 2019 году на первое место по этому показателю вышла Россия. Услуги хостинга в России получили 34% заблокированных фишинговых ресурсов, в США — 27%. На третьем месте — Панама, на нее пришлось 8% блокировок.

В компании также указали, что в 2019 году выросло в целом число заблокированных фишинговых ресурсов. Если в 2018 году было заблокировано 4,4 тыс. таких страниц, то в 2019 году их число составило уже 14 093, то есть в три раза больше.

«Резкий рост числа блокировок объясняется не только эффективностью обнаружения и детектирования преступных схем, но также изменением тактики фишеров, в результате чего увеличилась продолжительность фишинговых атак», — пояснили в компании.