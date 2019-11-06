«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи данных из банков

Мошенники разработали новый способ кражи данных из банков: сотрудникам кредитных организаций присылают «приглашение» для прохождения аттестации и требуют ввести логин и пароль от рабочей почты, в результате чего злоумышленники получают доступ к переписке, в которой могут содержаться файлы с персональными данными клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

В компании по борьбе с киберугрозами сообщили, что новая схема корпоративного фишинга связана с имитацией процесса аттестации сотрудников банков, у которых может сложиться ощущение, что речь идет об обязательной процедуре.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова рассказала один из вариантов схемы обмана. По ее словам, жертв мошенничества просят автоматизироваться на якобы HR-портале, где сотрудник вводит логин и пароль от рабочей почты, после чего все данные попадают к злоумышленникам.

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