В Москве умерла заболевшая COVID-19 главврач поликлиники № 180

О том, что Сергеева заразилась коронавирусом, 12 апреля сообщила Meduza со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимира Черменева. Газета указала, что врач в тяжелом состоянии, а поликлинику № 180 закрыли на карантин до 20 апреля. В медучреждении РБК тогда сообщили, что поликлиника ведет прием граждан с подозрением на коронавирус, но ситуацию с заражением медперсонала комментировать отказались.



В конце апреля группа российских врачей создала проект «Список памяти», куда вносят имена умерших в период распространения коронавирусной инфекции медицинских работников. Сейчас в списке 113 человек.

При этом один из создателей списка — заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснил РБК, что список формируется через форму на сайте и никаких дополнительных документов для подтверждения о заражении коронавирусом не требуется. «Это больше про память, никакая не статистика», — указал Эрлих.