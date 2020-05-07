В Москве умерла заболевшая COVID-19 главврач поликлиники № 180
Главный врач городской поликлиники № 180 в Москве Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Сергеева умерла утром 7 мая в Городской клинической больнице № 52, более месяца она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении.
«Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», — сообщили в департаменте.
Согласно данным ведомства, Юлия Сергеева занимала должность главного врача городской поликлиники № 180 с 2016 года.