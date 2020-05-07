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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерла заболевшая COVID-19 главврач поликлиники № 180

Юлия Сергеева
Юлия Сергеева (Фото: mitino.mos.ru)

Главный врач городской поликлиники № 180 в Москве Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Сергеева умерла утром 7 мая в Городской клинической больнице № 52, более месяца она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении.

«Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», — сообщили в департаменте.

Согласно данным ведомства, Юлия Сергеева занимала должность главного врача городской поликлиники № 180 с 2016 года.

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О том, что Сергеева заразилась коронавирусом, 12 апреля сообщила Meduza со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимира Черменева. Газета указала, что врач в тяжелом состоянии, а поликлинику № 180 закрыли на карантин до 20 апреля. В медучреждении РБК тогда сообщили, что поликлиника ведет прием граждан с подозрением на коронавирус, но ситуацию с заражением медперсонала комментировать отказались.

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В конце апреля группа российских врачей создала проект «Список памяти», куда вносят имена умерших в период распространения коронавирусной инфекции медицинских работников. Сейчас в списке 113 человек.

При этом один из создателей списка — заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснил РБК, что список формируется через форму на сайте и никаких дополнительных документов для подтверждения о заражении коронавирусом не требуется. «Это больше про память, никакая не статистика», — указал Эрлих.

Теги: Москва, пандемия, коронавирус
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