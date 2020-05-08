Москву украсили ко Дню Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В преддверии Дня Победы Москву украсили флагами и декоративными конструкциями. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

«Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город», — сказал он, добавив, что флаги установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах и в других местах.

По словам Бирюкова, ключевым элементом украшения города стала дата «75 лет», которая легла в основу большинства декоративных элементов. Так, у здания Министерства обороны установлены конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы», а у Триумфальной арки появилась звезда «Город-герой Москва».

Он подчеркнул, что несмотря на то, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия были перенесены, для россиян 9 мая остается самым священным праздником.