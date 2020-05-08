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Москву украсили ко Дню Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В преддверии Дня Победы Москву украсили флагами и декоративными конструкциями. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

«Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город», — сказал он, добавив, что флаги установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах и в других местах.

По словам Бирюкова, ключевым элементом украшения города стала дата «75 лет», которая легла в основу большинства декоративных элементов. Так, у здания Министерства обороны установлены конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы», а у Триумфальной арки появилась звезда «Город-герой Москва».

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Он подчеркнул, что несмотря на то, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия были перенесены, для россиян 9 мая остается самым священным праздником.

В 2020 году Россия празднует 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Однако из-за эпидемии коронавируса президент Владимир Путин поручил перенести традиционный парад в честь 9 мая, как и большинство других праздничных мероприятий. Акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.

В российских городах пройдет воздушная часть парада — 9 мая над 47 городами России пролетят около 600 вертолетов и самолетов.

Теги: День Победы, Москва, украшение
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