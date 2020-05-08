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Шойгу отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ цитирует газета «Красная звезда».

«Приказываю: 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил <...> тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в приказе.

Салюты будут произведены во все городах-героях России, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая
Политика
Фото: РИА Новости / Reuters

Шойгу также поздравил всех военнослужащих и ветеранов с 9 мая.

В связи с эпидемией коронавируса в стране президент Владимир Путин поручил отложить проведение парадов в честь Дня Победы, а также отменил большинство праздничных мероприятий. Источники РБК сообщали, что парады могут быть проведены в сентябре.

При этом воздушная часть парадов пройдет в 32 городах России. По данным Минобороны, в Москве в воздушном параде будут участвовать 75 воздушных судов. Среди них — пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Теги: Сергей Шойгу, салют, День Победы
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