Шойгу отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ цитирует газета «Красная звезда».

«Приказываю: 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил <...> тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в приказе.

Салюты будут произведены во все городах-героях России, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Шойгу также поздравил всех военнослужащих и ветеранов с 9 мая.