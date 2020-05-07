В Ульяновской области введут «перчаточный режим»

Сергей Морозов (Фото: Сергей Морозов / vk)

Власти Ульяновской области готовятся к введению «перчаточного режима» в регионе. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что власти будут бороться с людьми и организациями, которые игнорируют введенный ранее масочный режим. Он попросил жителей сообщать о таких случаях.

«Кроме того, введем правило обязательного ношения перчаток на объектах торговли и в общественном транспорте», — добавил Морозов.

В Ульяновской области будет ужесточен и масочный режим — указ о режиме повышенной готовности будет дополнен пунктом, обязывающим носить средства защиты дыхательных путей водителям и пассажирам такси.