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В Ульяновской области введут «перчаточный режим»

Сергей Морозов
Сергей Морозов (Фото: Сергей Морозов / vk)

Власти Ульяновской области готовятся к введению «перчаточного режима» в регионе. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что власти будут бороться с людьми и организациями, которые игнорируют введенный ранее масочный режим. Он попросил жителей сообщать о таких случаях.

«Кроме того, введем правило обязательного ношения перчаток на объектах торговли и в общественном транспорте», — добавил Морозов.

В Ульяновской области будет ужесточен и масочный режим — указ о режиме повышенной готовности будет дополнен пунктом, обязывающим носить средства защиты дыхательных путей водителям и пассажирам такси.

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<p>Сергей Собянин</p>

Всего, по словам губернатора, в регионе к 7 мая насчитывается 605 заболевших коронавирусной инфекцией, 112 пациентов выздоровели, четыре человека умерли от COVID-19.

Первым регионом, где в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели режим обязательного ношения перчаток при посещении общественных мест и транспорта, стала Псковская область.

7 мая о введении масочного и перчаточного режима заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он начнет действовать с 12 мая на объектах торговли, в общественном транспорте и такси. За нарушение этих требований будут штрафовать.

Вслед за Москвой об аналогичных мерах сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Ульяновская область, коронавирус, эпидемия
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