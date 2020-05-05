Псковские власти решили ввести для жителей «перчаточный режим»

Масочный режим в общественных местах нужно дополнить обязательным ношением перчаток, считает губернатор Михаил Ведерников. Он пообещал, что для жителей региона подготовят рекомендации о том, когда и какими перчатками пользоваться

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Псковской области в дополнение к обязательному ношению защитных масок в общественных местах намерены обязать жителей региона носить перчатки. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил о совещании с главами российских регионов, участники которого обсудили введение масочного режима, и предложил подумать о том, чтобы добавить «перчаточный режим» в транспорте и общественных местах.

Ведерников поручил региональному управлению Роспотребнадзора разработать соответствующие рекомендации, чтобы люди понимали, когда необходимо пользоваться перчатками. «Дадим разъяснения, что такое медицинские перчатки, что такое хозяйственные перчатки. Как помогают одни или другие защититься — есть хирургические стерильные, есть нестерильные… Чтобы каждый сам для себя понимал, когда и какие нужно применять», — заявил глава региона.

Носить перчатки в местах большого скопления людей рекомендовали и жителям Московской области по итогам совещания губернатора Андрея Воробьева с главами муниципалитетов.

На заседании штаба Ведерников также заявил, что Псковская область одной из первых ввела масочный режим, в то время как некоторые регионы только начинают применять эту меру. Жителей области обязали носить маски, респираторы и прочие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания (шарфы, платки и т.д.), на работе, на улице, в общественном транспорте с 13 апреля. В Подмосковье обязательный масочный режим вступит в силу с 12 мая, до этого ограничения носят рекомендательный характер. Носить маски также должны жители Башкирии, Калужской, Ивановской, Самарской, Ростовской и Свердловской областей, Краснодарского и Приморского краев.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в середине апреля заявил, что производство медицинских масок в России нарастили до 8 млн штук в сутки. В ведомстве также допустили, что могут выпустить нормативный акт, согласно которому аптеки должны будут иметь в наличии не только медицинские, но гигиенические маски.

По состоянию на 5 мая, по словам Ведерникова, коронавирусная инфекция в Псковской области подтверждена у 252 жителей. По всей России с начала пандемии заболевание выявили более чем у 155 тыс. человек.