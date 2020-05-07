Путин попросил «не перегибать палку» с требованиями к бизнесу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию транспортной отрасли попросил не «перегибать палку» с требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после спада пандемии коронавируса. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, после спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.

«Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств: здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан», — сказал президент.

Накануне Путин заявил, что снятие введенных в России ограничений из-за угрозы распространения коронавируса может обернуться ухудшением эпидемиологической ситуации. «Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — говорил президент.

Главы регионов России самостоятельно решают вопрос об ослаблении ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 мая сообщила, что часть ограничительных мер в России сохранится до появления лекарства или вакцины против коронавируса. Она отметила, что «финальной точкой» будет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.