Путин оценил риск поспешного снятия введенных из-за коронавируса мер

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Поспешное снятие ограничений, введенных в России из-за угрозы распространения коронавируса, может обернуться ухудшением эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — сказал Путин. Он уточнил, что малейшая ошибка может обернуться риском для здоровья граждан страны и все меры по снятию ограничений должны быть согласованы с учеными.

Путин напомнил, что просил разработать к 5 мая план постепенного выхода из вынужденных ограничений во время коронавируса, и предложил участникам совещания представить свои предложения.

Ранее, 28 апреля, глава государства поручил правительству России, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить критерии и параметры последовательных шагов по снятию ограничительных мер с 12 мая с учетом конкретной ситуации с коронавирусом в каждом регионе.