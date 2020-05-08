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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», — заявил он.

Специалист отметил, что количество выявленных больных растет также в основном за счет бессимптомных и легких форм.

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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что принятые карантинные меры могли помочь России избежать резкого роста количества больных на первом этапе эпидемии.

«Я бы согласился с тем, что была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после ее объявления. Эта неделя сыграла останавливающую роль, затормозив распространение эпидемии на начальном этапе», — заявил он.

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В то же время специалист считает, что сложно провести прямую корреляцию между ограничительными мерами и характером пика эпидемии.

«Сказать, как повлияют эти меры на пик и плато, если оно будет, я не могу, но и не считаю это важным. Думаю, что главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Хотелось бы этого момента дождаться на предлетнем и летнем этапе», — заявил он.

Врач считает, что экономические моменты сыграли важную роль и население вышло из самоизоляции решать свои текущие проблемы. «Тут понятно, что когда рушится бизнес и нечего есть, то тут уже не до самоизоляции», — отметил врач.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач также заявил, что надеется на то, что количество ежедневно выздоравливающих превысит число заболевающих в конце мая — начале июня.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным.

«Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», — заявил он в интервью телеканалу.

Василий Акимкин ожидает стабилизации эпидемиологической обстановки в конце июня — начале июля. Вторая волна эпидемии, по его словам, возможна осенью, однако специалист уверен, что к этому времени вирус уже будет подробно изучен.

«К тому времени мы уже будем знать результаты изучения популяционного иммунитета, какой удельный вес населения встречался с этим вирусом, у кого есть антитела. Может быть, к тому времени будут те тест-системы, которые позволят нам оценить его количественно, что тоже очень важно», — заявил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

6 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато по заражаемости коронавирусом, отметив, что пока идет ежедневный рост заражений, говорить о плато рано.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — заявил он ТАСС.

К 7 мая в России выявили уже более 177 тыс. зараженных, страна находится на 5-м месте в мире по их числу. По состоянию на утро 7 мая прирост составил 11 тыс. человек, что является абсолютным рекордом за время эпидемии. Число выздоровевших за сутки составило 2476 (23 803 с начала эпидемии). Умерли 88 человек (всего 1625). Число зараженных 6 мая составило 10 559 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: врачи, коронавирус, эпидемия, новости РБК
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