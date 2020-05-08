Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

В то же время специалист считает, что сложно провести прямую корреляцию между ограничительными мерами и характером пика эпидемии.

«Сказать, как повлияют эти меры на пик и плато, если оно будет, я не могу, но и не считаю это важным. Думаю, что главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Хотелось бы этого момента дождаться на предлетнем и летнем этапе», — заявил он.

Врач считает, что экономические моменты сыграли важную роль и население вышло из самоизоляции решать свои текущие проблемы. «Тут понятно, что когда рушится бизнес и нечего есть, то тут уже не до самоизоляции», — отметил врач.

Врач также заявил, что надеется на то, что количество ежедневно выздоравливающих превысит число заболевающих в конце мая — начале июня.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин в интервью «России 24» заявил, что в результате принятых государством ограничительных мер пик коронавируса в России может быть сглаженным.

«Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», — заявил он в интервью телеканалу.

Василий Акимкин ожидает стабилизации эпидемиологической обстановки в конце июня — начале июля. Вторая волна эпидемии, по его словам, возможна осенью, однако специалист уверен, что к этому времени вирус уже будет подробно изучен.

«К тому времени мы уже будем знать результаты изучения популяционного иммунитета, какой удельный вес населения встречался с этим вирусом, у кого есть антитела. Может быть, к тому времени будут те тест-системы, которые позволят нам оценить его количественно, что тоже очень важно», — заявил он.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

6 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато по заражаемости коронавирусом, отметив, что пока идет ежедневный рост заражений, говорить о плато рано.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — заявил он ТАСС.

К 7 мая в России выявили уже более 177 тыс. зараженных, страна находится на 5-м месте в мире по их числу. По состоянию на утро 7 мая прирост составил 11 тыс. человек, что является абсолютным рекордом за время эпидемии. Число выздоровевших за сутки составило 2476 (23 803 с начала эпидемии). Умерли 88 человек (всего 1625). Число зараженных 6 мая составило 10 559 человек.