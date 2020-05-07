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Новым главой Госфильмофонда стала Елена Филатова

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Новым главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры. На этом посту она сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 года.

Елена Филатова родилась 5 сентября 1972 года. Окончила Московский электротехнический техникум по специальности «техник-программист» и Институт бизнеса и права по специальности «управление предприятием».

На протяжении нескольких лет Филатова занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях «Звезда» и «Московия». Участвовала в качестве исполнительного продюсера в организации прямых трансляций для «Первого канала» и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов.

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В 2014 году стала исполнительным директором ООО «ДиджитаЛаб». С 2018 года по настоящее время работала генеральным директором ООО «Пайк Медиа Лаб», которое специализируется на телевизионном производстве и создании медиасервисов.

В январе 2020 года новым министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова. До этого она возглавляла департамент кино Минкультуры.

После назначения Любимовой министром департамент кино возглавил Денис Агаронов.

Теги: Госфильмофонд, Минкультуры России, новости РБК
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