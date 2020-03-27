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Врио главы департамента кинематографии Минкультуры стал Денис Агаронов

Денис Агаронов (Фото: gkreg.rk.gov.ru)

Денис Агаронов назначен временно исполняющим обязанности директора департамента кинематографии Минкультуры, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Соответствующий приказ подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой», — уточняется в сообщении.

Ранее Агаронов занимался проблемами авторского и смежных прав, возглавляя отдел по защите результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций Россвязьохранкультуры, также работал в Министерстве экономического развития.

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Агаронов является членом совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы. С 2018 года он принимал участие в работе проектного офиса правительства в должности замдиректора центра проектного менеджмента РАНХиГС.

До Агаронова департамент кинематографа с 2018 года возглавляла Ольга Любимова, действующий министр культуры. Любимова стала главой Минкультуры 21 января 2020 года, сменив на этом посту Владимира Мединского.

Теги: Минкультуры РФ, кинематография, департамент
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