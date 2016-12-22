Департамент кино Минкульта возглавила автор православных фильмов

Департамент кино Минкульта возглавила кинодокументалист и потомственный администратор от культуры. Ольга Любимова сняла более 80 документальных лент, посвященных православию, а ее отец руководит Щепкинским училищем

Ольга Любимова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Исполняющим обязанности главы департамента кинематографии Министерства культуры назначена Ольга Любимова. Приказ о назначении опубликован на сайте ведомства.

Министр культуры Владимир Мединский на вопрос агентства «Интерфакс», сохранит ли Любимова этот пост в дальнейшем, ответил, что это будет зависеть от того, как она справится с работой. «У нас существует практика испытательных сроков», — подчеркнул он.

Ольга Любимова закончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ). С 2001 года она работала на телевидении. Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, была автором и шеф-редактором программ «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым» и других религиозных программ. В 2015-16 годах работала в Министерстве культуры советником департамента кинематографии, занималась проблемами документального кино. С 2016 года возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Ольга Любимова — дочь ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова.

По словам Любимовой, она три года училась в православной гимназии. Позже она разочаровалась в религии, однако через некоторое время после этого по предложению знакомого занялась церковной журналистикой. «Мы должны показать все так, чтобы люди сказали: да они нормальные, эти православные», — объяснила она свою позицию.

Вячеслав Тельнов, возглавлявший департамент ранее, назначен директором Госфильмофонда вместо занимавшего этот пост с 2001 года Николая Бородачева.

В конце декабря 32 российских режиссера, включая Никиту Михалкова и Федора Бондарчука, направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой рассмотреть вопрос о назначении главой Госфильмофонда Тельнова. По их словам, у них не складывался «конструктивный диалог» с «категорически не приемлющим новые технологии» Бородачевым. Кроме того, бывшего руководителя организации обвинили в финансировании дорогостоящих проектов, «не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда».

Сам Бородачев утверждал, что его оппонентов интересует участок земли в 150 га в Домодедовском районе Подмосковья, занятый Госфильмофондом. Опрошенные РБК эксперты заявили, что эта земля вряд ли представляет интерес для инвесторов.