Пандемия коронавируса , 06 мая, 14:21
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Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры
Игумен Тихон (Александр Барсуков)
Умер главврач Троице-Сергиевой лавры 65-летний игумен Тихон (Александр Барсуков), сообщается на сайте лавры.
«Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая», — говорится в сообщении.
Рабочая группа при патриархе по коронавирусу уточнила в Telegram, что Тихон умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.
В 2004 году Патриарх Алексий II наградил священнослужителя Патриаршей грамотой. Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в 2010 году возвел отца Тихона в сан игумена.
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