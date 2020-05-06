Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры

Игумен Тихон (Александр Барсуков) (Фото: stsl.ru)

Умер главврач Троице-Сергиевой лавры 65-летний игумен Тихон (Александр Барсуков), сообщается на сайте лавры.

«Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая», — говорится в сообщении.

Рабочая группа при патриархе по коронавирусу уточнила в Telegram, что Тихон умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

В 2004 году Патриарх Алексий II наградил священнослужителя Патриаршей грамотой. Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в 2010 году возвел отца Тихона в сан игумена.

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