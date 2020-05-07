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Власти Москвы продлили ежедневную дезинфекцию подъездов на месяц

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве будет еще месяц проводится ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, масштабная дезинфекция подъездов проводится в городе с конца марта для профилактики распространения коронавируса. Специалисты каждые сутки обрабатывают специальными препаратами все тамбуры, коридоры, лифты, лестничные площадки, поручни и перила, почтовые ящики. Кроме того, обеззараживаются дверные ручки, выключатели, подоконники, кнопки вызова лифтов.

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Бирюков уточнил, что используемые средства безопасны для людей и животных. Специалисты, проводящие обработку подъездов, используют средства индивидуальной защиты.

Качество дезинфекции контролируют сотрудники Мосжилинспекции. Ежедневно они проверяют более 6 тыс. многоквартирных домов, учитывая жалобы, которые поступают по официальным каналам или в социальных сетях.

Помимо обработки подъездов в столице периодически дезинфицируют все улицы и дороги. Специалисты обеззараживают плиточные и асфальтобетонные покрытия, дороги, парковки, тротуары, а также межквартальные проезды и дворовые территории.

По последним данным столичного оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 85 973 заболевших коронавирусной инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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