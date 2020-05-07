Власти Москвы продлили ежедневную дезинфекцию подъездов на месяц

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве будет еще месяц проводится ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, масштабная дезинфекция подъездов проводится в городе с конца марта для профилактики распространения коронавируса. Специалисты каждые сутки обрабатывают специальными препаратами все тамбуры, коридоры, лифты, лестничные площадки, поручни и перила, почтовые ящики. Кроме того, обеззараживаются дверные ручки, выключатели, подоконники, кнопки вызова лифтов.

Бирюков уточнил, что используемые средства безопасны для людей и животных. Специалисты, проводящие обработку подъездов, используют средства индивидуальной защиты.

Качество дезинфекции контролируют сотрудники Мосжилинспекции. Ежедневно они проверяют более 6 тыс. многоквартирных домов, учитывая жалобы, которые поступают по официальным каналам или в социальных сетях.