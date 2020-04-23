В Москве проведут пятую дезинфекцию улиц и дорог

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве 24 апреля проведут пятую дезинфекцию всех улиц и дорог для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники», — сказал он.

По его словам, специалисты обработают дезинфицирующими препаратами все плиточные и асфальтобетонные покрытия, дорог, парковок, тротуаров, а также межквартальные проезды и дворовые территории.

Бирюков рассказал, что особое внимание уделят дезинфекции территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки, территорий лечебно-профилактических учреждений, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов.