Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами

Фото: Посольство России в Японии / Facebook

Из токийского аэропорта Ханэда вылетел вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами. Это следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Самолет вылетел из Японии в 12:26 по местному времени (6:26 мск). Он следует по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.

На борту находятся около 260 россиян, уточняет российское посольство в Японии в Facebook. По информации диппредставительства, большую часть из них составляют туристы, застрявшие в стране из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, на борту находятся граждане Белоруссии и ряда других государств, сообщили в посольстве.

Россия приостановила международное пассажирское авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, их расписание составляют на основе заявок россиян.