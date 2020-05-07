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Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами

Фото: Посольство России в Японии / Facebook
Фото: Посольство России в Японии / Facebook

Из токийского аэропорта Ханэда вылетел вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами. Это следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Самолет вылетел из Японии в 12:26 по местному времени (6:26 мск). Он следует по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.

На борту находятся около 260 россиян, уточняет российское посольство в Японии в Facebook. По информации диппредставительства, большую часть из них составляют туристы, застрявшие в стране из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, на борту находятся граждане Белоруссии и ряда других государств, сообщили в посольстве.

Минкомсвязи опубликовало график вывозных рейсов с 10 по 15 мая
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Фото: АГН «Москва»

Россия  приостановила международное пассажирское авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, их расписание составляют на основе заявок россиян.

Согласно расписанию Минкомсвязи, на 7 мая запланирован только один вывозной рейс — из Токио. После этого рейсы для вывоза россиян возобновят 10 мая — на эту дату запланирован рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Токио, рейс, пандемия
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