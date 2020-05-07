Минкомсвязи опубликовало график вывозных рейсов с 10 по 15 мая

Минкомсвязи России опубликовало предварительный график вывозных авиарейсов для россиян из Индонезии, Вьетнама, Молдавии, Сейшел, Таиланда, Индии, Испании, США и Турции. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На 10 мая запланирован рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. На 12 мая намечен рейс Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва. В тот же день россиян вывезут в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел.

13 мая должен состояться рейс из Бангкока (Таиланд) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге. На следующий день запланированы рейсы Гоа — Ростов-на-Дону — Москва и Тенерифе — Барселона — Санкт-Петербург — Москва. Также на эту дату намечен прямой рейс из Нью-Йорка в Москву.

На 15 мая запланирован рейс из Антальи (Турция) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.