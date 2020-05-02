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Пандемия коронавируса ,  
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Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 7 мая

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов с 2 по 7 мая для остающихся за границей россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале, который министерство создало для возвращения граждан России на родину.

2 мая в Россию вылетят два рейса из Пхукета (Таиланд). На 3 мая запланированы рейсы из Еревана (Армения) и Денпасара (Индонезия). В понедельник, 4 мая, российские самолеты заберут туристов из Берлина (Германия), Бангкока (Таиланд), Душанбе (Таджикистан), Лос-Анджелеса (США) и Камрани (Вьетнам).

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

5 мая на родину должны вернуться россияне из Камрани и Анталии (Турция). В среду, 6 мая, запланированы эвакуационные полеты из Шанхая (Китая) и Тель-Авива (Израиль). Последний объявленный вывозной рейс состоится 7 мая для россиян в Токио (Япония).

30 апреля МИД России объявил график вывозных рейсов, которые доставят россиян в Казань. 4 мая ожидается рейс Берлин — Новосибирск, который совершит остановку в аэропорту Казани. 5 мая в Казани также приземлится самолет из Нур-Султана.

Теги: Минкомсвязь РФ, коронавирус, вывоз россиян
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