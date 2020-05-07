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Новости без коронавируса ,  
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В Гидрометцентре не исключили разгона облаков в Москве 9 мая

В Москве 9 мая ожидается облачная и дождливая погода, поэтому возможен разгон облаков для проведения авиапарада в честь Дня Победы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».

По словам Вильфанда, температура 9 мая понизится до 14-16 градусов, ночью будет 7-8 градусов. Он отметил, что в этот день не ожидается гроз, а погода не будет ветреной.

«Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — сказал Вильфанд.

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
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При этом он добавил, что окончательное решение о разгоне облаков примут вечером 8 мая. «Будут вылетать самолеты-разведчики 9 мая утром, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал до Москвы», — сказал Вильфанд

Празднование Дня Победы в этом году состоится в урезанном формате. Из-за эпидемии коронавируса 9 мая отменены наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка».

Президент Владимир Путин объявил, что в этот день состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Как сообщили в Минобороны, 9 мая почти 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России. В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57.

Теги: Гидрометцентр, День Победы, разгон облаков
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