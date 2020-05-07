В Гидрометцентре не исключили разгона облаков в Москве 9 мая

В Москве 9 мая ожидается облачная и дождливая погода, поэтому возможен разгон облаков для проведения авиапарада в честь Дня Победы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».

По словам Вильфанда, температура 9 мая понизится до 14-16 градусов, ночью будет 7-8 градусов. Он отметил, что в этот день не ожидается гроз, а погода не будет ветреной.

«Небо будет облачным с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что окончательное решение о разгоне облаков примут вечером 8 мая. «Будут вылетать самолеты-разведчики 9 мая утром, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал до Москвы», — сказал Вильфанд