Лукашенко посадил сосны в пострадавшем от чернобыльской аварии районе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день республиканского субботника принял участие в посадке деревьев в районе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «БелТА».

Глава государства отправился в агрогородок Лясковичи Петриковского района. Он участвует в работах на территории национального парка «Припятский». Там на площади 1,5 га президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны.

По традиции в 20-х числах апреля Лукашенко посещает пострадавшие в результате чернобыльской аварии районы. В этом году поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника.

В начале апреля на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возникли пожары. В центре возгорания уровень радиации составил 2,3 при норме 0,14. В Киеве зафиксировали продукты горения и дым от лесных пожаров, возникших в том месте. При этом уровень радиации в украинской столице не повысился.