Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Дмитрий Киселев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, о выходе на плато не может быть и речи. И если темпы заболеваемости останутся такими же, к воскресенью количество заразившихся превысит 200 тыс. человек, полагает он.

«Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — отметил Киселев.

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая заявил, что ослаблять ограничения в связи с борьбой с коронавирусом регионы будут самостоятельно, исходя из обстановки на местах и рекомендациях Роспотребнадзора.