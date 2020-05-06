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Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, о выходе на плато не может быть и речи. И если темпы заболеваемости останутся такими же, к воскресенью количество заразившихся превысит 200 тыс. человек, полагает он.

«Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — отметил Киселев.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая заявил, что ослаблять ограничения в связи с борьбой с коронавирусом регионы будут самостоятельно, исходя из обстановки на местах и рекомендациях Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа. На первом планируется разрешить занятия спортом на улице и открыть магазины ограниченной площади; на втором — позволить прогулки семьям на воздухе, а также открыть заведения общепита и школ; на третьем — открыть все магазины, гостиницы, парки, скверы и места отдыха.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в столице после 12 мая смягчаться не будет. При этом он отметил, что ситуация позволяет разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, однако сфера услуг пока останется под жесткими ограничениями.

Теги: Дмитрий Киселев, коронавирус, ограничения
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