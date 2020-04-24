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Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.

Так американский лидер отреагировал на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света и влажности. 

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.

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Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом, для того, чтобы распространение инфекции замедлилось, необходима так же и теплая температура, отмечал министр.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом в мире. Согласно последним данным, в стране  зафиксировали более 856 тыс. случаев заражения, причем более 49 тыс. пациентов умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: США, Дональд Трамп
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