Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.

Так американский лидер отреагировал на исследование Министерства внутренних дел США, согласно которому коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света и влажности.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.

Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом, для того, чтобы распространение инфекции замедлилось, необходима так же и теплая температура, отмечал министр.