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Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии раскритиковал политику самоизоляции в квартирах и посоветовал почаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании «Мир» посоветовал в борьбе с коронавирусом есть жирную пищу, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе. Заявление главы белорусского государства опубликовало издание «Звязда».

«Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким», — заявил Лукашенко.

«Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», — добавил президент Белоруссии.

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Лукашенко не уточнил, интервью какого именно российского ученого он слушал накануне. С предложением активно употреблять в пищу животные жиры — в том числе сливочное масло — выступал академик российской Академии медико-технических наук Павел Евдокименко, разместивший ролик на эту тему в YouTube.

Белорусский лидер также раскритиковал меры по самоизоляции в собственной квартире. По его словам, «в войну такого не было, когда со смертью люди сталкивались». По мнению Лукашенко, без самоизоляции люди могли бы перенести вирус на ногах, а вместо этого заражают домочадцев. «Я знаю, что это возможно, и пусть хоть один врач скажет, что я не имею права», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не составляет проблемы ввести меры по самоизоляции в Минске, однако последствия при этом могут быть негативными. «Мы будем только выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Конечно, не. Поэтому не надо ерундой заниматься», — добавил он.

Ранее белорусский президент не раз называл «психозом» ситуацию с пандемией коронавируса. По его словам, большей проблемой для страны являются другие сезонные инфекции.

17 марта, комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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