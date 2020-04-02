Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии раскритиковал политику самоизоляции в квартирах и посоветовал почаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании «Мир» посоветовал в борьбе с коронавирусом есть жирную пищу, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе. Заявление главы белорусского государства опубликовало издание «Звязда».

«Вчера один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким», — заявил Лукашенко.

«Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко не уточнил, интервью какого именно российского ученого он слушал накануне. С предложением активно употреблять в пищу животные жиры — в том числе сливочное масло — выступал академик российской Академии медико-технических наук Павел Евдокименко, разместивший ролик на эту тему в YouTube.