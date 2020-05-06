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Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Россия вступает в сложный для экономики страны период. Об этом заявил врио председателя правительства Андрей Белоусов на совещании с Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал РБК.

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.

По его словам, большинству предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей были предоставлены меры поддержки. Белоусов отметил высокий спрос на льготные зарплатные кредиты.

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного
Экономика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, примерно на 2 тыс. заявок в сутки. Непосредственно перед праздниками мы вышли почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали», — сказал врио главы кабмина.

Ранее в мае Еврокомиссия сообщила, что Россия получила «двойной удар» по экономике: от падения потребления на фоне эпидемии COVID-19 и от обвала цен на нефть.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

В Брюсселе подсчитали, что объем ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5%. Это вдвое больше, чем в 2015 году, когда страна попала под западные санкции.

В Еврокомиссии отметили, что «доходы компаний и населения уменьшаются, при этом особенно быстро ухудшается ситуация с малым и средним бизнесом».

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что при падении ВВП на 5% дефицит бюджета страны в 2020 году составит около 4% от ВВП. В денежном выражении казна потеряет 4 трлн руб.

Теги: коронавирус, экономика, Андрей Белоусов
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