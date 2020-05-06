Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Андрей Белоусов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Россия вступает в сложный для экономики страны период. Об этом заявил врио председателя правительства Андрей Белоусов на совещании с Владимиром Путиным по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал РБК.

Президент попросил Белоусова обобщить выводы других участников совещания. «Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», — сказал врио премьер-министра.

По его словам, большинству предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей были предоставлены меры поддержки. Белоусов отметил высокий спрос на льготные зарплатные кредиты.

«Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, примерно на 2 тыс. заявок в сутки. Непосредственно перед праздниками мы вышли почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали», — сказал врио главы кабмина.