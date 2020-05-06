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Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами около 10 часов утра», — сказал Песков.

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня
Общество
Владимир Путин

Он добавил, что после этого у главы государства «будет еще несколько мероприятий», о которых сообщат дополнительно.

Ранее в Кремле анонсировали обращение Путина к россиянам в День Победы от Вечного огня. Традиционные парады в честь 9 Мая, как и большинство других праздничных мероприятий, в России отменены из-за эпидемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.

При этом воздушная часть парада сохранится. По данным Минобороны, 9 мая над 47 городами России пролетят около 600 вертолетов и самолетов. В Москве в авиапараде примут участие 75 воздушных судов.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, 9 мая
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