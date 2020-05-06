Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Владимир Путин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами около 10 часов утра», — сказал Песков.

Он добавил, что после этого у главы государства «будет еще несколько мероприятий», о которых сообщат дополнительно.

Ранее в Кремле анонсировали обращение Путина к россиянам в День Победы от Вечного огня. Традиционные парады в честь 9 Мая, как и большинство других праздничных мероприятий, в России отменены из-за эпидемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.