Глава Калининградской области сообщил Путину о плане ослабить ограничения

У властей региона уже готов план по постепенному запуску секторов экономики, его реализация будет зависеть от ситуации с распространением вируса. В области уже открыты промышленные предприятия

Антон Алиханов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Власти Калининградской области подготовили план по постепенному запуску секторов экономики, приостановленных из-за распространения коронавируса. Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте главы государства.

По словам Алиханова, открытие секторов экономики будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. «Мы не хотим торопиться с этим, дабы не допустить взрывного роста заболевших, тем не менее исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима», — сказал губернатор Калининградской области.

Он отметил, что особое беспокойство вызывает сектор гостиничного и курортного бизнеса региона. Алиханов обратил внимание президента на секторальные меры поддержки предпринимательства и высказал надежду на то, что они будут предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, «дабы не допустить каких‑то банкротств и чтобы этот бизнес продолжал работать».

Губернатор рассказал, что в регионе уже запущены промышленные предприятия, «чтобы экономика не останавливалась». При этом, подчеркнул Алиханов, соблюдаются все требования по защите сотрудников этих предприятий от заражения коронавирусом.