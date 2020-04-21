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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Калининградской области сообщил Путину о плане ослабить ограничения

У властей региона уже готов план по постепенному запуску секторов экономики, его реализация будет зависеть от ситуации с распространением вируса. В области уже открыты промышленные предприятия
Антон Алиханов (Фото: Владимир Астапкович /  РИА Новости)

Власти Калининградской области подготовили план по постепенному запуску секторов экономики, приостановленных из-за распространения коронавируса. Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте главы государства.

По словам Алиханова, открытие секторов экономики будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. «Мы не хотим торопиться с этим, дабы не допустить взрывного роста заболевших, тем не менее исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима», — сказал губернатор Калининградской области.

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Он отметил, что особое беспокойство вызывает сектор гостиничного и курортного бизнеса региона. Алиханов обратил внимание президента на секторальные меры поддержки предпринимательства и высказал надежду на то, что они будут предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, «дабы не допустить каких‑то банкротств и чтобы этот бизнес продолжал работать».

Губернатор рассказал, что в регионе уже запущены промышленные предприятия, «чтобы экономика не останавливалась». При этом, подчеркнул Алиханов, соблюдаются все требования по защите сотрудников этих предприятий от заражения коронавирусом.

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В начале апреля Владимир Путин объявил о том, что главы субъектов получат дополнительные полномочия по определению необходимого объема карантинных мер на своей территории. Глава государства отметил, что эпидемиологическая обстановка складывается разная и руководство регионов лучше знает положение вещей.

Согласно указу президента, главы регионов могут определять границу территорий, на которых действуют ограничительные меры, устанавливать режим передвижения людей и транспорта, приостанавливать работу предприятий и определять сроки действия ограничительных мер.

Позже Путин предупредил глав регионов о недопустимости остановки экономики и предостерег их от введения ограничительных мер, «невзирая на реальную обстановку».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Калининградской области зафиксировано 144 случая заражения инфекцией, один человек скончался.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Калининградская область
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