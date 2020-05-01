Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

Татьяна Васильева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации, передает «Интерфакс».

«Я пока не могу точно сказать (какой у меня диагноз)», — уточнила Васильева, сообщив, что едет в больницу.

«РИА Новости» ранее сообщили, что у актрисы поднялась температура до 38 градусов, кроме того, она почувствовала недомогание и начала кашлять, после чего вызвала скорую помощь. В интервью «Пятому каналу» вечером 1 мая актриса сказала, что не может утверждать, есть ли у нее коронавирус, несмотря на похожие симптомы.

Татьяна Васильева снималась в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мнимый больной», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть». Она была актрисой в Московском театре сатиры и Московском академическом театре имени Маяковского.