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Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

Татьяна Васильева
Татьяна Васильева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации, передает «Интерфакс».

«Я пока не могу точно сказать (какой у меня диагноз)», — уточнила Васильева, сообщив, что едет в больницу.

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«РИА Новости» ранее сообщили, что у актрисы поднялась температура до 38 градусов, кроме того, она почувствовала недомогание и начала кашлять, после чего вызвала скорую помощь. В интервью «Пятому каналу» вечером 1 мая актриса сказала, что не может утверждать, есть ли у нее коронавирус, несмотря на похожие симптомы.

Татьяна Васильева снималась в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мнимый больной», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть». Она была актрисой в Московском театре сатиры и Московском академическом театре имени Маяковского.

В начале апреля госпитализировали с пневмонией народную артистку РСФСР Надежду Бабкину. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат, 1 мая актриса сообщила о своей выписке.

Теги: госпитализация, скорая помощь
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