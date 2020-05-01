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Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram. Ранее ее представитель Александр Велор сообщал, что Бабкина проходит лечение в стационаре с диагнозом пневмония.

«Мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — написала певица. Она отметила, что сейчас находится дома, и поблагодарила медицинских работников и всех, кто поддерживал ее во время болезни.

Представитель Бабкиной сообщил об улучшении состояния здоровья певицы
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70-летнюю Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 1 апреля. Ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. 28 апреля ее представитель Велор сообщил, что артистка чувствует себя гораздо лучше. Друг Бабкиной Евгений Велор писал, что врачи собираются выписать певицу через 7–10 дней.

Теги: больница, восстановление
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