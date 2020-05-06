В Москве выздоровели еще 588 пациентов с ранее диагностированным COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 588 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458» — добавила она.

Общее число выявленных случаев коронавируса сначала эпидемии в столице составляет 85 973, из которых 866 человек умерли.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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