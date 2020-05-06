В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступили 170 пациентов

Валерий Вечорко (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

В московскую ГКБ №15 им. О.М. Филатова, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, за сутки поступили 170 человек. Об этом написал главврач больницы Валерий Вечорко в Facebook.

По его словам, за 5 мая из больницы выписался 151 человек. По состоянию на 6 мая на лечении состоят 1 377 человек, у 1 363 (98,9%) из которых диагностирована внебольничная пневмония. «В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 1 146», — добавил Вечорко.

Он уточнил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 161 пациент, 72 из них — на искусственной вентиляции легких.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки в медучреждение поступили 28 человек. По состоянию на 6 мая в медучреждении проходят лечение 456 пациентов, у 450 (98,6%) из которых подтверждена внебольничная пневмония.