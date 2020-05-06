Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Коронавирус как новая бизнес-возможность для компаний Пресс-релиз, 10:22 «Идеальные условия для роста цены». Почему биткоин еще подорожает Крипто, 10:18 Шарапова заявила о желании иметь способность становиться невидимой Спорт, 10:18 В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступили 170 пациентов Общество, 10:15 VEON сообщила о прекращении переговоров по продаже «дочки» в Армении Бизнес, 10:03 Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean Pro, 09:52  Совет директоров «Почты России» отложил вопрос о бонусах правлению Бизнес, 09:42 Разведка Южной Кореи опровергла информацию об операции у Ким Чен Ына Политика, 09:41 В Аргентине разбился медицинский самолет Общество, 09:40 Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА Бизнес, 09:37 Боец UFC Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеры Спорт, 09:33 Власти Москвы назвали сроки отключения отопления Общество, 09:20 Как поучаствовать в благотворительной инициативе ЦУМа РБК Стиль и ЦУМ, 09:14 В Москве провели миллион тестов на коронавирус Общество, 09:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Филатовскую больницу в Москве за сутки поступили 170 пациентов

Валерий Вечорко
Валерий Вечорко (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

В московскую ГКБ №15 им. О.М. Филатова, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, за сутки поступили 170 человек. Об этом написал главврач больницы Валерий Вечорко в Facebook.

По его словам, за 5 мая из больницы выписался 151 человек. По состоянию на 6 мая на лечении состоят 1 377 человек, у 1 363 (98,9%) из которых диагностирована внебольничная пневмония. «В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 1 146», — добавил Вечорко.

Он уточнил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 161 пациент, 72 из них — на искусственной вентиляции легких.

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Общество
Фото: John Moore / Getty Images

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за сутки в медучреждение поступили 28 человек. По состоянию на 6 мая в медучреждении проходят лечение 456 пациентов, у 450 (98,6%) из которых подтверждена внебольничная пневмония.

Также у 266 пациентов больницы в Коммунарке была диагностирована коронавирусная инфекция. В реанимации находятся 63 человека, 32 человека — на ИВЛ, еще одному человеку проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Всего в России, по последним данным, зафиксировано 155 370 случаев коронавируса, 19 865 пациентов выздоровели, 1 451 умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, больница, статистика
Материалы по теме
Из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 пациентов
Общество
За сутки в больницу в Коммунарке поступило 70 новых пациентов
Общество
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter