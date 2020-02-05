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Украина решила создать министерство по вопросам оккупированных территорий

Существовавшее в 2016-2019 годах ведомство решено восстановить, чтобы повысить эффективность работы над вопросами реинтеграции Донбасса

Власти Украины создадут министерство, которое будет заниматься вопросами, оккупированных территорий. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

В ходе совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского председатель правительства заявил, что решение о создании нового ведомства принято в соответствии с заданием, полученным от главы государства.

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами», — заявил Гончарук (цитата по сообщению пресс-службы президента Украины).

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В 2016 году на Украине путем слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя было создано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. В 2019 году в рамках реформы правительства произошло слияние ведомства с Министерством по делам ветеранов, в результате чего появилось Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В январе 2020 года глава ведомства Оксана Коляда анонсировала его разделение, отметив, что вопросы реинтеграции не помещаются в функционал одного министерства.

Авторы: Гаяна Демурина, Евгений Калюков
Теги: Украина, Алексей Гончарук, Донбасс
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