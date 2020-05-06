Вирусолог из США оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн посчитал маловероятным заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в домашних условиях. Об этом эксперт сообщил в интервью «Пятому каналу».

По словам Альтштейна, в случае заражения вирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.

«Необходимо свести риск заражения к минимуму. Для этого нужно использовать маски, для этого нужно регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», — посоветовал эксперт.

Однако, как отметил Альтштейн, эти меры не гарантируют стопроцентной защиты, однако позволят снизить вероятность заражения.

Говоря об эффективности медицинских масок, вирусолог отметил, что они защищают от заражения вирусом в том случае, если они сшиты из плотного материала и плотно прилегают. По словам Альтштейна, маски способны предотвратить проникновение вируса в организм через рот и нос, однако вирус также может попасть в глаза. Не меньшую угрозу несут поверхности предметов, на которых могут оседать частицы, добавил эксперт.

Ранее Альтштейн сообщил, что весеннее тепло не повлияет на угрозу распространения коронавируса. В частности, он пояснил, что смена погоды на эпидемии не отразится и не задержит ее.