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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН объяснил специфику эпидемии COVID-19 в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 развивается в России по отдельному — третьему сценарию, который не схож с развитием болезни в Италии и Китае. Об этом сообщил в интервью НСН академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — сказал вирусолог.

Вирусолог отметил, что когда в Москве заболеваемость достигла пика, то в Сибири фиксируются единичные случаи смертей. У местного населения отсутствует чувство опасности, тогда как в столице наблюдается всплеск заболевших и умерших пациентов.

«Здесь крайняя степень контроля, которая сработала. А заболеваемость растет, пандемия у нас не кончилась», — добавил Ершов.

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«По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с этой инфекцией», — добавил Ершов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в столице развивается по европейскому сценарию, а не по китайскому. По словам мэра, в Китае источником распространения заболевания был один город. Однако ситуация в Европе развивалась по другому сценарию, который Собянин назвал намного более сложным.

В свою очередь, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко счел маловероятным повторение в России такой же ситуации с распространением коронавирусной инфекции, как в Италии. Он объяснил это тем, что на севере страны была «абсолютно катастрофическая ситуация» с большим числом заболевших и умерших, в то время как на юге положение не такое сложное.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Российская академия наук
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