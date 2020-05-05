Число погибших людей с коронавирусом в Москве превысило 800 человек

Фото: Павел Головкин / AP

За период распространения коронавирусной инфекции в Москве умерли 816 зараженных. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

За последние сутки было зафиксировано 52 случая смерти пациентов с подтвержденным COVID-19, говорится в сообщении.

Общее число случаев заражения коронавирусом в столице достигло 80,1 тыс., причем за последние сутки инфекцию диагностировали у 5,7 тыс. человек. Вылечились от заболевания 7,8 тыс. пациентов.

5 мая стало четвертым днем подряд, когда в столице фиксируют более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В первый раз свыше 5. тыс. случаев зарегистрировали 2 мая, когда прирост составил 5,3 тыс. Всю неделю перед этим ежесуточно фиксировали от 2 до 3,5 тыс. пациентов с COVID-19.