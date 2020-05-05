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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 мая

Число зараженных в мире превысило 3,5 млн человек, в России — 155 тыс. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 5 мая превысило 155 тыс., за сутки оно выросло на 10 102. Третий день подряд прирост новых случаев превышает 10 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умер 1451 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России провели более 4,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, под наблюдением врачей в России остаются 222 тыс. человек, сообщил Роспотребнадзор.

  • Карантинные меры, установленные в Ленинградской области в связи с эпидемией коронавируса, могут быть частично отменены после майских праздников. Глава региона Александр Дрозденко предложил руководству муниципалитетов подготовить предложения о смягчении карантина.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия. По ее словам, такие люди должны иметь возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел.
    Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i

Ситуация в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,442 млн человек, 239,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось более 3,58 млн человек, почти 251,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,18 млн человек. Испания находится на втором месте (218 тыс.), Италия — на третьем (211 тыс.), Великобритания — на четвертом (191 тыс.), Франция — на пятом (169 тыс.). Россия находится на седьмом месте.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • По словам шведского эпидемиолога Юхана Гизеке, очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусом обладают только две меры — мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке. Он считает, что преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидны.
  • Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан. Он добавил, что ВОЗ «охотно» рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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