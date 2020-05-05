Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства в Facebook.

«Всего на рейс зарегистрировались 298 человек, в том числе 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем», — сообщил он.

По его словам, на борту, в частности, находятся 38 россиян из Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Еще 45 человек — жители Санкт-Петербурга. Также среди пассажиров 49 человек из так называемого «гуманитарного списка», сформированного дипломатами российского посольства. В состав списка вошли россияне, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие на территории США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность и пожилые люди, уточнил Антонов.

Как отметил посол, благодаря тому, что сотрудники дипмиссии узнали о рейсе заблаговременно, им удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 россиян, которые находились на отдаленных тихоокеанских островных территориях (острова Гуам и Гавайи).