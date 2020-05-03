В Петербург прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда

В Санкт-Петербурге приземлился самолет из Пхукета, который привез застрявших в Таиланде российских туристов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Рейс SU275 вылетел из Пхукета 2 мая в 16:29 по московскому времени. Airbus A333 авиакомпании «Аэрофлот» прибыл в Санкт-Петербург в 3:08 3 мая.

По данным администрации Санкт-Петербурга, рейсами из Таиланда и Индии (он прибыл в субботу вечером) в город вернулись 220 жителей. Каждый из них получит официальное предписание о необходимости соблюдения 14-дневного карантина.

Всем прибывшим обеспечат беспрепятственный проход по специально выделенному коридору к медработникам, специалистам Роспортебнадзора, пограничникам и таможенникам. После того, как их осмотрят медики и возьмут анализы на коронавирус, пассажиров доставят на специальных автобусах домой или в пансионат, предназначенный для изоляции.

Ранее 2 мая Минкомсвязь сообщила, что со 2 по 7 мая будут организованы вывозные рейсы для россиян из Таиланда, Армении, Индонезии, Германии, Таджикистана, Вьетнама, США, Турции, Китая, Израиля и Японии.