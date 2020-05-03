С Бали вылетел вывозной рейс с россиянами

Фото: Frauke Scholz / imagebroker.com / Global Look Press

С индонезийского острова Бали в Москву вылетел вывозной рейс авиакомпании «Россия». Это следует из табло вылетов самолетов авиакомпании.

По данным Минкомсвязи, речь идет о рейсе SDM6296 Денпасар — Петербург — Москва.

На борту самолета находятся 382 пассажира, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя консульства России в Денпасаре.

Кроме того, по данным Минкомсвязи, на 3 мая запланирован еще один вывозной рейс с российскими гражданами из Еревана (Армения).

Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, их расписание формируют на основе заявок россиян.