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С Бали вылетел вывозной рейс с россиянами

Фото: Frauke Scholz / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Frauke Scholz / imagebroker.com / Global Look Press

С индонезийского острова Бали в Москву вылетел вывозной рейс авиакомпании «Россия». Это следует из табло вылетов самолетов авиакомпании.

По данным Минкомсвязи, речь идет о рейсе SDM6296 Денпасар — Петербург — Москва.

На борту самолета находятся 382 пассажира, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя консульства России в Денпасаре.

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 7 мая
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Кроме того, по данным Минкомсвязи, на 3 мая запланирован еще один вывозной рейс с российскими гражданами из Еревана (Армения).

Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, их расписание формируют на основе заявок россиян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Индонезия, Бали, пандемия
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