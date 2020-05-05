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В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса

Более 134 тыс. жителей США могут умереть из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет CNN со ссылкой на расчеты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон.

Данный показатель почти вдвое превышает предыдущий прогноз экспертов. Рост количества смертей от COVID-19 ученые связывают с повышенной мобильностью жителей страны на фоне того, как некоторые американские штаты ослабили карантинные меры для спасения экономики.

От коронавируса во всем мире умерли более 250 тыс. человек
Общество
Фото: Spencer Platt / Getty Images

По словам профессора Института оценки и измерения показателей здоровья Али Мокдада, причин для ухудшения прогноза несколько.

«Одними из них являются повышение мобильности, преждевременное расслабление людей, нарушения социального дистанцирования», — сказал он. «Мы также предполагаем множество смертей из-за очагов болезни на Среднем Западе», — пояснил Мокдад.

Ученый добавил, что на эпидемиологическую обстановку и смертность от COVID-19 влияют различные факторы — погода, плотность населения, возможности тестирования. «Но наиболее важной из них является перемещение людей», — сказал Мокдад.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее The New York Times со ссылкой на внутренний документ администрации президента Дональда Трампа писала, что власти США ждут к началу июня практически двукратного роста суточной смертности от коронавируса — с 1750 умерших до 3000.

До этого Трамп заявлял, что жертвами болезни в стране могут стать от 75 тыс. до 100 тыс. человек.

В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, жертвы, США
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