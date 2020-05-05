От коронавируса во всем мире умерли более 250 тыс. человек

По данным университета Джона Хопкинса, на планете от COVID-19 умерло 250 687 человек. Лидируют по смертности США, Италия и Великобритания. Россия на 19-м месте

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский университет Джона Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.

На 1:00 мск на планете от коронавируса умерли 250 687 человек. Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 68 442. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (19 057 жертв).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.

В десятку стран с самым большим числом умерших от коронавируса также входят Испания (25 428), Франция (25 168), Бельгия (7924), Бразилия (7288), Германия (6935), Иран (6277) и Нидерланды (5082).