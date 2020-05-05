От коронавируса во всем мире умерли более 250 тыс. человек
По данным университета Джона Хопкинса, на планете от COVID-19 умерло 250 687 человек. Лидируют по смертности США, Италия и Великобритания. Россия на 19-м месте
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский университет Джона Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.
На 1:00 мск на планете от коронавируса умерли 250 687 человек. Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 68 442. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (19 057 жертв).
На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.
«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи. Мы пока еще готовы и успеваем», — пояснила внештатный инфекционист министерства Елена Малинникова. По ее словам, россияне достаточно оперативно обращаются за медицинской помощью, и число запущенных случаев коронавирусной инфекции невелико.
До этого в апреле директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что небольшое число смертей от COVID-19 в России связано с тем, что у большинства больных течение болезни происходит без симптомов или в легкой форме.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
The New York Times сообщила, что Администрация президента США Дональда Трампа ожидает к началу июня двукратный рост суточного числа смертей от коронавируса в стране.
На основе модели, составленной Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, число жертв COVID-19 к началу лета должно увеличиться с 1750 в сутки до 3000.
4 мая Трамп не исключил, что жертвами коронавируса в Соединенных Штатах могут стать от 75 тыс. до 100 тыс. человек. До этого в Белом доме допускали 2,2 млн смертей в стране при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом