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Пандемия коронавируса ,  
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От коронавируса во всем мире умерли более 250 тыс. человек

По данным университета Джона Хопкинса, на планете от COVID-19 умерло 250 687 человек. Лидируют по смертности США, Италия и Великобритания. Россия на 19-м месте
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Общее число смертельных случаев из-за COVID-19 во всем мире превысило 250 тыс. Такие данные публикует 5 мая американский университет Джона Хопкинса, который обобщает официальную статистику стран и регионов.

На 1:00 мск на планете от коронавируса умерли 250 687 человек. Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 68 442. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (19 057 жертв).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В десятку стран с самым большим числом умерших от коронавируса также входят Испания (25 428), Франция (25 168), Бельгия (7924), Бразилия (7288), Германия (6935), Иран (6277) и Нидерланды (5082).

Россия в общемировом рейтинге смертности от COVID-19 занимает 19-е место с 1356 смертями. По числу зараженных страна находится на седьмом месте в мире — 145 268 подтвержденных диагнозов.

В российском Минздраве невысокую смертность от коронавируса объяснили своевременно оказанной медицинской помощью.

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Нью-Йорк, США

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи. Мы пока еще готовы и успеваем», — пояснила внештатный инфекционист министерства Елена Малинникова. По ее словам, россияне достаточно оперативно обращаются за медицинской помощью, и число запущенных случаев коронавирусной инфекции невелико.

До этого в апреле директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что небольшое число смертей от COVID-19 в России связано с тем, что у большинства больных течение болезни происходит без симптомов или в легкой форме.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

The New York Times сообщила, что Администрация президента США Дональда Трампа ожидает к началу июня двукратный рост суточного числа смертей от коронавируса в стране.

На основе модели, составленной Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, число жертв COVID-19 к началу лета должно увеличиться с 1750 в сутки до 3000.

4 мая Трамп не исключил, что жертвами коронавируса в Соединенных Штатах могут стать от 75 тыс. до 100 тыс. человек. До этого в Белом доме допускали 2,2 млн смертей в стране при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации.

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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, жертвы, пандемия
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