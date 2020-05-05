За неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров

За прошедшую неделю, с 27 апреля по 3 мая, в России были ликвидированы 717 лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Огонь был потушен на площади почти 135 тыс. га в 38 регионах страны. По данным службы, основной причиной горения леса стал человеческий фактор. В частности, из всех потушенных пожаров 206 возникли от палов сухой травы и переходов пламени на лес с земель сельхозназначения.

По информации «РИА Новости», за последние сутки в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади более 14 тыс. га. В настоящее время леса в стране горят в 35 очагах на площади более 41 тыс. га. Большая часть из них находится в Забайкальском крае.

К 1 мая в 60 из 85 регионах России был введен собый противопожарный режим. Он запрещает посещение лесов и использование открытого огня. В четырех регионах — Республике Тыва, Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях из-за лесных пожаров власти ввели режим ЧС.