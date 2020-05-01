В 60 регионах России ввели особый противопожарный режим

В 60 из 85 российских регионов ввели особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов и ограничивает использование открытого огня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В настоящее время особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России», — сказали в пресс-службе. Режим предусматривает запрет на посещение лесов, а также вводит ограничения на разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности. Запрещается разводить костры под хвойными деревьями, на торфяниках, а также при сильном ветре.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. При действии особого противопожарного режима размер штрафа возрастает в два раза, указали в МЧС.

Ранее, 29 апреля, следователи организовали проверку из-за инцидента в Усть-Кутском районе, где чиновников из администрации заподозрили в поджоге леса. Проверку начали по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК (покушение на превышение должностных полномочий).