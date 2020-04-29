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Следователи проверят сообщения о поджоге леса под Усть-Кутом чиновником

Следователи начали проверку инцидента в Усть-Кутском районе, где на месте возгорания сухой травы заметили чиновника из администрации Усть-Кутского муниципального образования. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, возгорание произошло возле лесополосы на территории урочища Лупилова. Проверку начали по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК (покушение на превышение должностных полномочий).

Прокурор города Усть-Кута, сотрудники Следственного комитета и полиции отправились к месту происшествия, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова. «Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге», — отметила собеседница агентства.

Накануне портал «Новости Усть-Кута» писал, что местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса. По данным издания, представители администрации Усть-Кутского района приехали в тайгу в 200 км от Усть-Кута на границу с Жигаловским районом на аэролодке, и планировали снимать происходящее на квадрокоптере. Один из местных жителей осмотрел лодку и обнаружил в ней несколько канистр с бензином.

Издание «Иркутск Сегодня» уточняет, что коллег возле своих сельхозугодий задержал мэр города Усть-Кут Александр Душин. Об этом же пишет агентство «Байкал24». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель администрации Усть-Кута. Он также сообщил, что там у Душина располагается фермерское хозяйство. «Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших», — рассказал представитель мэрии города.

Чиновниками, приехавшими на аэролодке с канистрами бензина, оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, а также специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов. Портал «Новости Усть-Кута» также опубликовали видео, в котором, по данным издания, показан «избитый местными жителями первый заммэра».

Сотрудники администрации Усть-Кутского района на видео, опубликованных эти порталом, заявили, что прибыли для того, чтобы снимать с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в администрацию района. По словам чиновников, это необходимо для того, чтобы затем составлять пресс-релизы и материалы на тему пожарной безопасности.

«Иркутск Сегодня» отмечает, что мэр города Усть-Кут, который присутствовал на месте происшествия, также проводит профилактические отжиги сухой травы около своих сельхозугодий, однако делает это «с соблюдением норм безопасности». По данным издания, он проинформировал о своих действиях Авиалесоохрану.

РБК направил запросы в администрацию муниципального образования «Город Усть-Кут» и в администрацию Усть-Кутского района.

Теги: Иркутская область, чиновники, поджог леса
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