Следователи проверят сообщения о поджоге леса под Усть-Кутом чиновником

Следователи начали проверку инцидента в Усть-Кутском районе, где на месте возгорания сухой травы заметили чиновника из администрации Усть-Кутского муниципального образования. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

По данным ведомства, возгорание произошло возле лесополосы на территории урочища Лупилова. Проверку начали по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК (покушение на превышение должностных полномочий).

Прокурор города Усть-Кута, сотрудники Следственного комитета и полиции отправились к месту происшествия, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова. «Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге», — отметила собеседница агентства.

Накануне портал «Новости Усть-Кута» писал, что местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса. По данным издания, представители администрации Усть-Кутского района приехали в тайгу в 200 км от Усть-Кута на границу с Жигаловским районом на аэролодке, и планировали снимать происходящее на квадрокоптере. Один из местных жителей осмотрел лодку и обнаружил в ней несколько канистр с бензином.

Издание «Иркутск Сегодня» уточняет, что коллег возле своих сельхозугодий задержал мэр города Усть-Кут Александр Душин. Об этом же пишет агентство «Байкал24». Информацию подтвердил «РИА Новости» представитель администрации Усть-Кута. Он также сообщил, что там у Душина располагается фермерское хозяйство. «Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших», — рассказал представитель мэрии города.