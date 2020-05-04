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Общество ,  
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При взрыве на заводе в Мордовии пострадали три человека

Вечером 4 мая в городе Рузаевка Республики Мордовия произошел взрыв на местном предприятии, в результате чего пострадали три человека. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 19:00 на заводе «Рузхиммаш» во время проведения ремонтных работ. Взорвался компрессорный насос, последующего возгорания не произошло.

В итоге пострадали трое сотрудников предприятия. Само здание не получило повреждений, происшествие не повлияло на работу завода. По данным ТАСС, пострадавшие были госпитализированы в больницу в Саранск.

При взрыве газа на крупнейшей плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 января на «Заводе профессионального оборудования» в городе Мценск Орловской области произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате погибли пять человек, еще трое получили ранения.

В ангаре, где произошел взрыв, частично обрушилась кровля. Среди пострадавших и погибших были граждане Турции. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: взрыв, Мордовия, завод
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