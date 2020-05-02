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На крупнейшей в России плавбазе «Всеволод Сибирцев» произошло возгорание

На плавбазе «Всеволод Сибирцев», который находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание. Об этом сообщается на сайте МЧС по Приморскому краю.

По его информации, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом открытого горения не было, отметили в ведомстве. Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке сообщает, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон. 

«Во время огневых работ произошел взрыв баллона, двое пострадавших. Один в тяжелом состоянии», — сказали в центре.

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Позже представитель краевого главка МЧС рассказал «РИА Новости», что работы по удалению дыма завершились, а спасатели покинули территорию судна.

Группа компаний «Доброфлот» назвала «Всеволода Сибирцева» крупнейшим в мире плавучим заводом. Его построили в Финляндии в 1989 году, и он стал одним из трех судов подобного типа. Два других — это «Содружество» и «Петр Житников», на котором в 2019 году также произошел пожар. На его тушение ушло больше недели.

Теги: Приморский край, пожар, газовый баллон
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