На крупнейшей в России плавбазе «Всеволод Сибирцев» произошло возгорание

На плавбазе «Всеволод Сибирцев», который находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание. Об этом сообщается на сайте МЧС по Приморскому краю.

По его информации, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом открытого горения не было, отметили в ведомстве. Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке сообщает, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

«Во время огневых работ произошел взрыв баллона, двое пострадавших. Один в тяжелом состоянии», — сказали в центре.